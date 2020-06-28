Политика
Газета.RuСтароста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж обвинил в произошедшем Россию. Как он сказал в интервью изданию Parlamentní listy, "если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день".
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с чего всё началось
Как ранее заявил Коларж в беседе с Parlamentni Listy, за снос памятника якобы ответственна Россия из-за отказа российского посольства в Чехии разместить монумент на своей территории.RT на русском05:23
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«Россия сама виновата». Снесший памятник Коневу пражский чиновник раскрыл подробности инцидента
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Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
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Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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РИА Новости 04:20
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Деловое.ТВ вчера в 08:20
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Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
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По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
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Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
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На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
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Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
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Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
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