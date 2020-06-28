с чего всё началось

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж обвинил в произошедшем Россию. Как он сказал в интервью изданию Parlamentní listy, "если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день".

Авто На АвтоВАЗе появилось заводское ателье аксессуаров Как сообщается, мультимедиа удобнее комплектовать модель не на линии сборки, а на отдельном участке аксессуаров. 16

Авто Ford представил новый пикап F-150 Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию. 45

Экономика В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума – ниже 7% годовых, заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. 288

Происшествия Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля» Слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»), по предварительным данным, произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду. 179

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 7,9K

Шоу-бизнес Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото в бассейне, на которых она вместе с внуком. И написала, что это любимый Лева. 6

Общество У северных границ России нашли повышенную радиацию Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. 56

Общество ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Происшествия Среди новых заболевших COVID-19 под Калининградом есть двое детей Выявлено 2426 случаев заражения, 1406 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1066 человек, в том числе 61 в условиях обсерватора.

Происшествия Пожилых супругов убили в Тамбовской области Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону. 2

Политика Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. 32

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 93

Происшествия На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. 6

Здоровье Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. 28