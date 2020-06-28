Политика
Газета.RuСтароста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж обвинил в произошедшем Россию. Как он сказал в интервью изданию Parlamentní listy, "если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день".
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с чего всё началось
Ранее Коларж заявил в беседе с Parlamentni Listy, что за снос памятника якобы ответственна Россия из-за отказа российского посольства в Чехии разместить монумент на своей территории.RT на русском06:52
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