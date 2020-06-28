с чего всё началось

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж обвинил в произошедшем Россию. Как он сказал в интервью изданию Parlamentní listy, "если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день".

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Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,1K

Происшествия СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели детей на отдыхе «Турецкая Республика препятствует российскому следствию в установлении причин гибели наших граждан, в том числе детей, на отдыхе летом прошлого года», – сообщается на сайте СК. 16

Происшествия Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском В районе незаконного сброса отходов в тундру под Норильском произошел инцидент с машиной полиции.

Гаджеты AMD представила второй в 2020 году профессиональный драйвер — Radeon Pro 20.Q2.1 В феврале был представлен первый драйвер в этом году — 20.Q1.1, а теперь пришло время второго — 20.Q2.1.

Футбол Артур просит не играть за «Барселону» в остатке Лиги чемпионов Как сообщает в Twitter известный журналист Николо Скира, бразильский футболист попросил «Барселону» не задействовать его в оставшейся части Лиги чемпионов.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 338

Футбол Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов» Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек Во всем мире коронавирусом заразились 10 001 527, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса.

Политика Коронавирус в Россию привезли из Италии Первый случай коронавируса, зафиксированный в России, был привезен из Италии.

Общество Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому. 72

Авто BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета Как сообщает издание Car Buzz, BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета: ни один из них никогда прежде не использовался за шесть лет производства гибридного спорткара.