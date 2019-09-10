Происшествия
BFM.ruСтаршего из братьев Ананьевых заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого вместе с младшим братом Дмитрием обвинили в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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с чего всё началось
Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.РИА Новостивчера в 07:19
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Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Происшествия
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Сведения о жертвах и разрушениях не поступали Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в Тихом океане у берегов штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.
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Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье
Правда, думала заводить собаку, когда у меня появится дом, но после возвращения Солика из Грузии, где он почти три месяца провел в компании с собакой, и это было самым большим его впечатлением, решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире, — поделилась Анфиса Чехова.
Летидор вчера в 05:55
Экономика
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Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
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Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол
«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы
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РБК 00:00
Экономика
Правительство оценит эффект от строительства автомагистралей
Известия вчера в 14:00
Армия и оружие
Российский Т-15 «Армата» назвали легкой целью
В качестве примера «боевых модулей российской разработки с серьезным бронированием» газета называет «Бумеранг-БМ», однако тут же замечает, что «и тут мы видим возвышающиеся над всем, как Александрийский маяк, блоки с оптико-электронным оборудованием».
Lenta.ru 00:46
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Бекхэм зовет Месси в «Интер Майами»
Американский клуб «Интер Майами», одним из владельцев которого является известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм, хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
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В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
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Британский разведчик совершил облет северо-западных границ России
Самолет радиоэлектронной разведки британских военно-воздушных сил произвел во вторник разведывательный полет у северо-западных границ России.
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол
Англия пропустила три мяча от Косово
Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
Общество
Воздух в Московском регионе прогреется в среду до 26 градусов
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ТАСС вчера в 23:06
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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