Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Им грозит до десяти лет колонии.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого вместе с младшим братом Дмитрием обвинили в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Старшего из братьев Ананьевых заочно арестовали по делу о растрате

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