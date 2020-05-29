Космос
ТАССStarship Илона Маска получил разрешение на испытательные полеты
Федеральное управление гражданской авиации США выдало лицензию на проведение испытательных суборбитальных полетов космического корабля Starship, созданного компанией миллиардера Илона Маска SpaceX. Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте ведомства.
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Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Политика
Таджикистан направил ноту МИД РФ из-за предложения Лаврова
Душанбе, 29 мая 2020, 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана сегодня, 29 мая, направило ноту МИД России, сообщает департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства.
REGNUM 11:12
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.
РИА Новости 19:49
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Общество
Онищенко предупредил об опасности заражения коронавирусом в подъезде
Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что подъезды многоквартирных домов являются самыми "забытыми" местами с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий, поэтому там легко заразиться коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:33
Общество
Сделка по продаже газеты «Ведомости» зарегистрирована
О завершении сделки изданию "Медуза" рассказал гендиректор компании "Бизнес News Media" Глеб Прозоров.
Эхо Москвы 12:05
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Здоровье
Правительство России выделило 12,6 млрд на выплаты медработникам
Российское правительство выделило Минздраву 12,6 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
Известия 11:57
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Футбол
«Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы
«Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне.
Metaratings вчера в 01:30
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.
Коммерсантъ 19:52
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 15:59
Общество
Сергей Цивилев сообщил о дате открытия ТЦ на территории Кузбасса
В рамках своего обращения к жителям Кемеровской области, глава региона сообщил о принятом решении открыть торговые центры в тех районах Кузбасса, где не отмечается высокий уровень заболеваемости.
VSE42.RU 10:10
Технологии
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете "Протон-М" устранён, изделие готово к запуску телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
РИА Новости 20:17
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.
Astera вчера в 10:20
Общество
Сочи и Москва оказались внизу в рейтинге восстановления городов
В рейтинге приняли участие 60 городов, средний уровень восстановления по ним составил 66%, Москве и Сочи по версии 2ГИС восстановили свою активность на 42%, они заняли последние места в списке.
Коммерсантъ Краснодар 08:35
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31