Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.

с чего всё началось

Сегодня, 18 сентября, с 00:00 по московскому времени по всей стране начались продажи iPhone. Спрос на смартфоны оказался высоким. Предзаказ новинок начался 18 сентября, за 2 дня россияне успели заказать очень много аппаратов.

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Спорт Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.

Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Транспорт В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.

Шоу-бизнес Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.

Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Армия и оружие Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Футбол Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.

Спорт Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.

Игры The Guardian составила топ-50 игр XXI века Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.

Энергетика Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.

Политика Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.