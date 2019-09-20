Гаджеты

ITZine.ruITZine.ruСтарт продаж iPhone 11 в России

Сегодня, 18 сентября, с 00:00 по московскому времени по всей стране начались продажи iPhone. Спрос на смартфоны оказался высоким. Предзаказ новинок начался 18 сентября, за 2 дня россияне успели заказать очень много аппаратов.
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с чего всё началось

В России стартуют продажи iPhone 11

Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.
ТАССвчера в 18:54

Подробнее о событии

Продажи новых моделей iPhone стартовали в России

Коммерсантъ04:09

В России начались продажи iPhone 11

РБК02:52

Первый покупатель iPhone в столице купил два смартфона без очереди

РЕН ТВ01:35

Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году

РИА Новости01:55

Россиянин отстоял первым в очереди за новым iPhone три дня. Но оказалось, зря

Life.ru02:51

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости03:23

В России стартуют продажи iPhone 11

ТАССвчера в 18:54
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Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
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Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Вести.Ru 05:47
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Спорт

Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА

Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
РБК 03:09
Происшествия

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
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Умер французский актёр Шарль Жерар

RT на русском вчера в 16:42
Происшествия

Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде

Коммерсантъ 06:06
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из «Друзей»

Пользователей интересовали сцены, где девушка «выходит замуж», «танцует», «рассказывает про эрогенные зоны».
Телеканал 360° 06:42
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Транспорт

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой

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Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

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В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Армия и оружие

Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 22:50
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Здоровье

Названа новая возможная причина болезни Анастасии Заворотнюк

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Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
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Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
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Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru вчера в 11:54
Энергетика

Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
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В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района

ТАСС 04:52
Армия и оружие

Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны

На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
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Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня вчера в 13:18
Гаджеты

Смартфон Vivo V17 Pro обладает необычным дизайном

Vivo V17 Pro имеет сканер отпечатков пальцев, а из-за выдвижной камеры у аппарата нет никаких вырезов.
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Сборная России стартует на Кубке мира по регби матчем с Японией

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