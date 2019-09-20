Гаджеты
ITZine.ruСтарт продаж iPhone 11 в России
Сегодня, 18 сентября, с 00:00 по московскому времени по всей стране начались продажи iPhone. Спрос на смартфоны оказался высоким. Предзаказ новинок начался 18 сентября, за 2 дня россияне успели заказать очень много аппаратов.
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с чего всё началось
Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.ТАССвчера в 18:54
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Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
РБК 03:09
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском вчера в 16:42
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из «Друзей»
Пользователей интересовали сцены, где девушка «выходит замуж», «танцует», «рассказывает про эрогенные зоны».
Телеканал 360° 06:42
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Армия и оружие
Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео
Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 22:50
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Здоровье
Названа новая возможная причина болезни Анастасии Заворотнюк
Российская газета 17 сентября в 09:55
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Спорт
Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме
Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости вчера в 11:58
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru вчера в 11:54
Энергетика
Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском 06:19
Армия и оружие
Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны
На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня вчера в 13:18
Гаджеты
Смартфон Vivo V17 Pro обладает необычным дизайном
Vivo V17 Pro имеет сканер отпечатков пальцев, а из-за выдвижной камеры у аппарата нет никаких вырезов.
Anonsens 06:19