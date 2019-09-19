Гаджеты
ПримечанияВ Москве стартует предзаказ нового iPhone 11
В прошлом году у московского магазина на Тверской цена за первое место составляла 450 тыс. рублей. Каждые полчаса в очереди проводили перекличку. В этом году продажа новых смартфонов в магазинах начнется 20 сентября.
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Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Путин повысил зарплаты чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
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Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»
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В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина
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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания
Завершилась программа заводских ходовых испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», построенной на «Адмиралтейских верфях».
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Спорт
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В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48