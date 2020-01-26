Общество
Российская газетаСтарт ракеты «Союз» с космодрома в Плесецке отменен
Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк отложен, предварительно, до 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев может быть исключен из партии за инцидент, произошедший на церемонии вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС.
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В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
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Россиянка рассказала об обстановке в китайской Ухани
Россиянка, которая живет в Ухани и работает хореографом, рассказала о ситуации, сложившейся в городе в связи с новым коронавирусом.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин оценил темпы распространения коронавируса в Китае.
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Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Здоровье
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Общество
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Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
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Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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Общество
Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
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Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко
Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
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Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
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