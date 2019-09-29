В "Краснодаре" между одноименным клубом и тульским "Арсеналом" стартовал матч 11 тура РПЛ.

Стартовал матч между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом»

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