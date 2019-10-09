Игры
CyberSport.ruСтартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499. До 22 октября в магазине Rockstar Games будет действовать скидка на игру.
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Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
Российская газетавчера в 06:55
Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре
Афиша Daily06 октября в 20:02
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Общество
Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Армия и оружие
ВСУ обстреляли с утра пять населенных пунктов в ДНР
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 10 октября, обстреляли Докучаевск, окраины Донецка и Горловки, а также юг ДНР.
ИА Новороссия 02:03
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В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая
В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая. Двое человек были доставлены в больницу с переломами рёбер.
Областная газета 00:38
Футбол
Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
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ФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым
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Бомбардир.ру 08 октября в 07:03
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Теннис. Хачанов проиграл Фоньини и вылетел из турнира в Шанхае
Bookmaker-ratings.ru 02:38
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Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
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В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов
В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
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Бербатов посоветовал Бэйлу задуматься об уходе из «Реала»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов отметил, что в случае отсутствия у Гарета Бэйла игровой практики в «Реале», ему необходимо покинуть клуб.
Спорт-Экспресс 02:17
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro 07 октября в 05:11
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Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Общество
Аграрии Мордовии участвуют в выставке «Золотая осень»
9 октября в Москве начала работу Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019».
Известия Мордовии вчера в 07:04
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Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
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В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
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Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
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Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
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Онкоцентр Блохина опроверг сообщения о низкой зарплате медсестер
Как заверили представители онкоцентра имени Блохина, медсестра, рассказавшая о зарплате 2–5 тысяч рублей в месяц, назвала ложные цифры, уменьшив свой доход в десятки раз.
Москва 24 08 октября в 12:52
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Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
News.ru вчера в 18:23
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Что делать, если содрал родинку
Если вы повредили родинку, паниковать не стоит, но показаться врачу (дерматологу или онкологу) все же нужно.
Ридус вчера в 06:59