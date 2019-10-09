Игры

CyberSport.ruCyberSport.ruСтартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499. До 22 октября в магазине Rockstar Games будет действовать скидка на игру.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Red Dead Redemption 2 займёт 150 Гбайт на вашем ПК

3DNews02:46

Red Dead Redemption 2: системные требования уже известны

LoginCasino.comвчера в 07:06

Чем «Red Dead Redemption 2» на компьютерах превзойдет консольную версию

Ридусвчера в 18:00

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

CyberSport.ruвчера в 10:35

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

Российская газетавчера в 06:55

Обозначена цена на Ultimate-издание Red Dead Redemption 2

Телеканал 360°вчера в 20:59

Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре

Афиша Daily06 октября в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Общество

Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Армия и оружие

ВСУ обстреляли с утра пять населенных пунктов в ДНР

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 10 октября, обстреляли Докучаевск, окраины Донецка и Горловки, а также юг ДНР.
ИА Новороссия 02:03
Происшествия

В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая

В Нижнем Тагиле пострадали люди из-за слетевшего с рельс трамвая. Двое человек были доставлены в больницу с переломами рёбер.
Областная газета 00:38
Футбол

Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Экономика сегодня 02:39
Футбол

ФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым

«Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН.
Бомбардир.ру 08 октября в 07:03
Теннис

Теннис. Хачанов проиграл Фоньини и вылетел из турнира в Шанхае

Bookmaker-ratings.ru 02:38
Кино

Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»

Фильм Про вчера в 04:22
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Футбол

Бербатов посоветовал Бэйлу задуматься об уходе из «Реала»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов отметил, что в случае отсутствия у Гарета Бэйла игровой практики в «Реале», ему необходимо покинуть клуб.
Спорт-Экспресс 02:17
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия

В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино

Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами

Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro 07 октября в 05:11
Автоспорт

Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России

Чемпионат 01:54
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor вчера в 16:48
Общество

Аграрии Мордовии участвуют в выставке «Золотая осень»

9 октября в Москве начала работу Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019».
Известия Мордовии вчера в 07:04
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Политика

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Авто

Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг сообщения о низкой зарплате медсестер

Как заверили представители онкоцентра имени Блохина, медсестра, рассказавшая о зарплате 2–5 тысяч рублей в месяц, назвала ложные цифры, уменьшив свой доход в десятки раз.
Москва 24 08 октября в 12:52
Политика

Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
News.ru вчера в 18:23
Армия и оружие

Сирия сообщила о возобновлении обстрелов турками города Рас-эль-Айн

РБК 02:20
Здоровье

Что делать, если содрал родинку

Если вы повредили родинку, паниковать не стоит, но показаться врачу (дерматологу или онкологу) все же нужно.
Ридус вчера в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Red Dead Redemption 2
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Red Dead Redemption
Компьютерная игра (action-adventure)
Приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego при поддержке Rockstar North, Rockstar NYC, Rockstar Leeds, Rockstar New England и Rockstar Lincoln. Выпущена 18 мая 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая игра серии Red Dead, является духовным наследником игры 2004 года - Red Dead Revolver.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное