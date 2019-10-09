Игры

CyberSport.ruCyberSport.ruСтартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499. До 22 октября в магазине Rockstar Games будет действовать скидка на игру.
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Чем «Red Dead Redemption 2» на компьютерах превзойдет консольную версию

Ридус18:00

Red Dead Redemption 2 на РС: особенности и первые скриншоты

Игромания.ру13:04

Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре

Афиша Daily06 октября в 20:02

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

Российская газета06:55

Red Dead Redemption 2: системные требования уже известны

LoginCasino.com07:06

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

CyberSport.ru10:35

9 культовых старых игр, которые можно скачать на iOS и Android

Playboyrussia.com06 октября в 08:02
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Общество

В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей

В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.
АБН вчера в 13:16
Гаджеты

«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
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Заворотнюк перевезли в клинику для тяжелобольных пациентов

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели на лечение в центр для тяжелобольных пациентов.
News.ru 07:36
Политика

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Кино

Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»

Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
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Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости 08:25
Политика

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

РБК 14:11
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».
РБК 10:38
Здоровье

Какие продукты помогут очистить сосуды, поведали эксперты

Эксперты поведали, какие продукты могут помочь очистить кровеносные сосуды.
Питерские заметки 09:14
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Недвижимость

В России подорожала аренда жилья

По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 06:01
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле

Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Культура

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 вчера в 09:58
Политика

Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Здоровье

Минздрав хочет решить кадровый дефицит врачей с помощью мигрантов

Региональные власти, как отмечается, попросили дополнить перечень врачами и фельдшерами скорой помощи.
URA.Ru 18:32
Гаджеты

В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона

Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 12:59
Спорт

WADA получила ответ России по делу московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.
Новый День 01:57
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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
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Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне

Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
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Red Dead Redemption
Компьютерная игра (action-adventure)
Приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego при поддержке Rockstar North, Rockstar NYC, Rockstar Leeds, Rockstar New England и Rockstar Lincoln. Выпущена 18 мая 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая игра серии Red Dead, является духовным наследником игры 2004 года - Red Dead Revolver.
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Red Dead Redemption 2
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption.
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