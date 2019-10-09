Игры
CyberSport.ruСтартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499. До 22 октября в магазине Rockstar Games будет действовать скидка на игру.
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Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре
Афиша Daily06 октября в 20:02
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Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
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Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»
Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
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Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
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Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
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Культура
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
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Дни24 вчера в 09:58
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Звезда «Сватов» уходит из сериала
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Life.ru 07 октября в 23:01
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Минздрав хочет решить кадровый дефицит врачей с помощью мигрантов
Региональные власти, как отмечается, попросили дополнить перечень врачами и фельдшерами скорой помощи.
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WADA получила ответ России по делу московской лаборатории
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Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
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Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
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