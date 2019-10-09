Игры
Телеканал 360°Обозначена цена на Ultimate-издание Red Dead Redemption 2
Ultimate-издание Red Dead Redemption 2 обойдется поклонникам игры в 3299 рублей, стандартное и специальное — в 2499 рублей. Цены будут действовать до 22 октября. Об этом сообщил портал Cyber.Sports.
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Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
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Афиша Daily06 октября в 20:02
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