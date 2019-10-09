Игры

Телеканал 360°Телеканал 360°Обозначена цена на Ultimate-издание Red Dead Redemption 2

Ultimate-издание Red Dead Redemption 2 обойдется поклонникам игры в 3299 рублей, стандартное и специальное — в 2499 рублей. Цены будут действовать до 22 октября. Об этом сообщил портал Cyber.Sports.
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Red Dead Redemption 2: системные требования уже известны

LoginCasino.comвчера в 07:06

Чем «Red Dead Redemption 2» на компьютерах превзойдет консольную версию

Ридусвчера в 18:00

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

CyberSport.ruвчера в 10:35

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

Российская газетавчера в 06:55

Обозначена цена на Ultimate-издание Red Dead Redemption 2

Телеканал 360°вчера в 20:59

Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре

Афиша Daily06 октября в 20:02

9 культовых старых игр, которые можно скачать на iOS и Android

Playboyrussia.com06 октября в 08:02
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В Иркутске произошло землетрясение

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Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
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В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета вчера в 13:37
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
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Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Юлию Михалкову выпроводили из «Уральских пельменей»

News.ru вчера в 17:35
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Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
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Политика

Байден призвал к импичменту Трампа

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.
Известия вчера в 15:03
Космос

США побьют рекорд России по числу выходов в открытый космос за полет

Американскому астронавту Эндрю Моргану, находящемуся на Международной космической станции (МКС), предстоит выполнить девять выходов в открытый космос за один полет, сообщило НАСА.
РИА Новости 08 октября в 20:14
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

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Петр Чех стал игроком хоккейного клуба

Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».
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В Екатеринбурге могут построить мусорный полигон в Шабровском

Около посёлка планируют построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», а также мусорный полигон в 46 гектаров.
REGNUM вчера в 07:15
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
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ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

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В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
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Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
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Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе

Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
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Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
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Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
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Здоровье

Минздрав: проблему с нехваткой врачей в России помогут решить мигранты

По данным Минздрава России остро не хватает более 25 тысяч врачей (онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов) и около 130 тысяч медсестер.
ФедералПресс вчера в 22:25
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Компания Xiaomi 11 октября может презентовать новый холодильник

Крупнейший технологический гигант из Китая компания Xiaomi готовится покорять новый для себя рынок холодильников.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 08 октября в 07:26
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Компьютерная игра (action-adventure)
Приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego при поддержке Rockstar North, Rockstar NYC, Rockstar Leeds, Rockstar New England и Rockstar Lincoln. Выпущена 18 мая 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая игра серии Red Dead, является духовным наследником игры 2004 года - Red Dead Revolver.
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Red Dead Redemption 2
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption.
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