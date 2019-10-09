Игры
CyberSport.ruСтартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499. До 22 октября в магазине Rockstar Games будет действовать скидка на игру.
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Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре
Афиша Daily06 октября в 20:02
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