Игры

CyberSport.ruCyberSport.ruСтартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499. До 22 октября в магазине Rockstar Games будет действовать скидка на игру.
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