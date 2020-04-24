с чего всё началось

В Москве продолжают делать все для того, чтобы поддержать бизнес в кризисный для всех момент. В частности, в столице предоставят компаниям гранты на экспорт товаров и услуг. Подать заявку на получение финансовых средства можно уже сейчас, предоставив стандартный набор документов.

Общество Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 2,2K

Политика В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине. 14

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения. 58

Политика Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. 167

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 466

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,2K

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 48

Общество Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек. 162

Общество Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста Если людям четко не объяснить, что после майских праздников могут быть послабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом, люди могут выйти на улицу "в знак протеста", считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Энергетика Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью 20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. 64

Кино «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 96

Здоровье Ученые обнаружили новый симптом коронавируса Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today. 170

Технологии Huawei выпустила свою замену картам Google Huawei выпустила свою замену картам Google. Её можно скачать в магазине приложений App Gallery. 1