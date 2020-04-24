Общество
Москва. Северо-ЗападСтартовал прием заявок на предоставление грантов предпринимателям
В Москве продолжают делать все для того, чтобы поддержать бизнес в кризисный для всех момент. В частности, в столице предоставят компаниям гранты на экспорт товаров и услуг. Подать заявку на получение финансовых средства можно уже сейчас, предоставив стандартный набор документов.
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с чего всё началось
Прием заявок от малого и среднего бизнеса на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг будет идти до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.РИАМО00:30
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Экспорт товаров и услуг: открылся прием заявок на предоставление грантов предпринимателям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00
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