с чего всё началось

В Москве продолжают делать все для того, чтобы поддержать бизнес в кризисный для всех момент. В частности, в столице предоставят компаниям гранты на экспорт товаров и услуг. Подать заявку на получение финансовых средства можно уже сейчас, предоставив стандартный набор документов.

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Футбол Два экс-футболиста «Бетиса» получили сроки за договорные матчи Два бывших футболиста испанского «Бетиса» Антонио Амайя и Хавьер Торрес наказаны лишением свободы на один год за участие в договорных матчах.

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Общество Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.

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Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

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