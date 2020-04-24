с чего всё началось

В Москве продолжают делать все для того, чтобы поддержать бизнес в кризисный для всех момент. В частности, в столице предоставят компаниям гранты на экспорт товаров и услуг. Подать заявку на получение финансовых средства можно уже сейчас, предоставив стандартный набор документов.

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 745

Политика Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины Политик Михаил Саакашвили согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. 21

Политика Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 1

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 73

Кино Десятилетняя Марта Тимофеева подписала контракт в Голливуде Марта Тимофеева сниматься в кино начала с 6 лет. Сейчас ей 10, и, похоже, ее знает вся страна. Девочка - настоящая кинозвезда. 2

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 1K

Происшествия Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ. 68

Общество Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.

Общество Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства. 55

Здоровье Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.

Общество В Татарстане выявлено 14 новых случаев коронавируса По данным на 24 апреля, в Татарстане выявлено 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ. 7