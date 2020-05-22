с чего всё началось

История последнего звонка началась 25 мая 1948 года в Краснодаре, сообщается на сайте минпросвещения. Федор Брюховецкий, выпускник Краснодарского педагогического института, стал школьным директором в 1943 году.

Общество Девятая масштабная дезинфекция прошла в Москве Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице провели девятую масштабную дезинфекцию с целью противодействия распространению коронавируса, передает Агентство "Москва". 38

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский. 43

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 19

Общество В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства. 1,2K

Наука Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй. 28

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 56

Здоровье Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. 470

Политика Талибы в Афганистане объявили о перемирии Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.

Кино Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.

Общество Кадыров опубликовал видеообращение Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал. 505

Происшествия В Казани собака загрызла хозяйку В Казани собака сорвалась с привязи во дворе частного дома и загрызла 71-летнюю хозяйку, сообщает на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану, ссылаясь на предварительные данные. 5

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 224

Происшествия Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ. 438

Музыка Леди Гага и Ариана Гранде записали трек «Rain On Me» Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me". Это вторая работа Гаги с предстоящего релиза "Chromatica" (выйдет 29 мая).