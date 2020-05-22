Общество
Российская газетаСтартовал всероссийский последний онлайн-звонок
История последнего звонка началась 25 мая 1948 года в Краснодаре, сообщается на сайте минпросвещения. Федор Брюховецкий, выпускник Краснодарского педагогического института, стал школьным директором в 1943 году.
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Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Московский Комсомолец 09:00
Общество
Девятая масштабная дезинфекция прошла в Москве
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице провели девятую масштабную дезинфекцию с целью противодействия распространению коронавируса, передает Агентство "Москва".
Москва 24 14:01
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия 10:47
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Общество
В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства.
Lenta.ru 10:41
Наука
Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной
Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей вчера в 12:37
Наука
«Ген похудения» обнаружили ученые
ToDay News Ufa вчера в 07:43
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Армия и оружие
США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои
ИА Красная Весна 05:30
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
NewInform вчера в 12:49
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Общество
Невыплату зарплат медикам в «Крокус Экспо» проверит прокуратура
Сообщения СМИ о невыплате зарплаты медикам, временного госпиталя в «Крокус Экспо», проверит прокуратура Московской области, 23 мая сообщает РИА новости.
ИА Красная Весна 15:38
Политика
Талибы в Афганистане объявили о перемирии
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.
Коммерсантъ 17:22
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Кино
Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III
Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру 08:42
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Происшествия
В Казани собака загрызла хозяйку
В Казани собака сорвалась с привязи во дворе частного дома и загрызла 71-летнюю хозяйку, сообщает на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану, ссылаясь на предварительные данные.
Коммерсантъ Казань 16:04
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Происшествия
В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт 09:53
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде записали трек «Rain On Me»
Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me". Это вторая работа Гаги с предстоящего релиза "Chromatica" (выйдет 29 мая).
Газета.Ru вчера в 08:31
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Шоу-бизнес
Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru 08:16