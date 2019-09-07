Фигурное катание

Нева СпортНева СпортСтартовали контрольные прокаты сборной России

В московских «Лужниках» начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них фигуристы представляют публике свои программы, с которыми будут выступать в новом сезоне. Открывают прокаты спортсмены в танцах на льду.
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