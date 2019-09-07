В московских «Лужниках» начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них фигуристы представляют публике свои программы, с которыми будут выступать в новом сезоне. Открывают прокаты спортсмены в танцах на льду.

Происшествия Тайфун «Линлин» вызвал ураганный ветер во Владивостоке Скорость ветра, вызванного тайфуном "Линлин", ночью в воскресенье во Владивостоке достигала 37 метров в секунду, сообщили ТАСС в Примгидромете, пояснив, что такой ветер считается ураганным.

Футбол РПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей.

Политика Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).

Единоборства Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Экономика Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Происшествия В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров В «Голосе» не сомневаются, «что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится на сайте.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.

Авто Гиперкар McLaren Senna отзывают из-за проблем с двигателем Проблему обнаружили еще 1 августа 2019 года в ходе осмотра одного из клиентских McLaren Senna.

Здоровье Врачи назвали 8 причин для начала приема яблочного уксуса Врачи назвали 8 причин, согласно которым стоит начать принимать данное средство.

Космос Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".

Общество Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.

Армия и оружие В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

Космос «Хаябуса-2» вышла из безопасного режима Станция «Хаябуса-2» вышла из безопасного режима, в который перешла в конце августа при проверке своей системы ориентации.

Экономика Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.

Наука Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.

Финансы Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ до 7% Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов в беседе с радио Sputnik оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.

Здоровье Как понять по внешности, что у человека проблемы с печенью Во внешнем облике могут быть и другие сигналы того, что у человека имеются проблемы с печенью.