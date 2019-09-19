Политика
Наша версияСтартовали переговоры по транзиту газа через Украину
Россия, ЕК и Украина обсудят в этот четверг вопрос продления контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории с 2020 года, поскольку действующее десятилетнее соглашение истекает.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
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Газета.Ru 07:22
Энергетика
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