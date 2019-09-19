Политика

Наша версияНаша версияСтартовали переговоры по транзиту газа через Украину

Россия, ЕК и Украина обсудят в этот четверг вопрос продления контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории с 2020 года, поскольку действующее десятилетнее соглашение истекает.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС19 сентября в 11:30

Подробнее о событии

Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились

Московский Комсомолецвчера в 10:31

Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

RT на русском19 сентября в 15:15

У России и Украины появились шансы договориться о транзите газа

Ведомости19 сентября в 13:35

Газовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной продлились 40 минут

Коммерсантъ19 сентября в 10:24

Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» по транзиту через Украину

РБК19 сентября в 12:48

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

РИА Новости19 сентября в 16:18

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились

ТАСС19 сентября в 10:41
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

РИА Новости 06:03
Общество

В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад

Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.
РИА Новости 07:25
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов

Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда вчера в 12:50
Происшествия

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Спорт

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:23
Происшествия

В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке

В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.
Российская газета 06:55
Происшествия

Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде

RT на русском вчера в 10:50
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Наука

Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.
Ведомости 05:56
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Армия и оружие

Как ВСУ «вошли» в Горловку и понесли большие потери из-за кондиционеров — перемога от ТСН

Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на своём личном канале в Telegram высмеял постановочный сюжет одного из украинских телеканалов о мнимой «перемоге» ВСУ на Донбассе.
Rusvesna.su 06:05
Политика

Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
RT на русском 05:25
Политика

Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию

Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.
Взгляд.ру вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк

На минувшей неделе Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы.
URA.Ru вчера в 19:42
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Гаджеты

Первый тест Huawei Mate 30 Pro в AnTuTu

Первый тест AnTuTu от Huawei Mate 30 Pro был опубликован и показывает, что чип собственного дизайна HiSilicon компании Huawei догоняет конкурентов от Qualcomm и Apple, и оставляет за собой возможность занять первое место.
ГЛАС.RU 04:52
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Авто

Российский автопром готовится к новому кризису

В условиях продолжающегося падения спроса на новые машины российские автозаводы начали сокращать объемы производства.
Российская газета 06:43
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Спорт

Бабиков выиграл кросс-спринт на чемпионате России по летнему биатлону

Sport24.ru 07:15
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии.
ТАСС 07:01
Недвижимость

Количество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс вчера в 03:51
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