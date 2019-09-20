Гаджеты

MobiDevicesMobiDevicesСтартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди

В России стартовали продажи новой серии iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Также с 20 сентября начались поставки «яблочных» гаджетов тем, кто ранее успел оформить предзаказ.
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Продажи новых моделей iPhone стартовали в России

Коммерсантъ04:09

В России стартуют продажи iPhone 11

ТАССвчера в 18:54

Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году

РИА Новости01:55

Первый покупатель iPhone в столице купил два смартфона без очереди

РЕН ТВ01:35

Россиянин отстоял первым в очереди за новым iPhone три дня. Но оказалось, зря

Life.ru02:51

Старт продаж iPhone 11. Прямой эфир

Москва 2400:40

В России начались продажи iPhone 11

РБК02:52
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Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
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Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве

Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
Lenta.ru 05:29
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы

Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
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Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

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В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
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Американские военные стратеги разработали план преодоления многоуровневой противовоздушной обороны под Калининградом и постоянно его обновляют с учетом новейших оружейных разработок, ведущихся обеими сторонами.
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Газета.Ru вчера в 20:11
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В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

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Комсомольская правда 18 сентября в 23:36
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 04:42
Кино

В Google появились пасхалки к юбилею сериала «Друзья»

Компания Google добавила в поисковый сервис пасхалки, посвященные героям сериала «Друзья».
Афиша Daily вчера в 12:59
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Происшествия

«Анжи» открестился от задержанного Махи Идрисова

Позднее РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану проинформировало, что задержан бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов и у него найдено много оружия.
Кавказский узел 05:29
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В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском вчера в 20:29
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Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в миллионы евро

Руководство мадридского «Реала» в случае расторжения контракта с главным тренером Зинедином Зиданом потеряет около 80 миллионов евро.
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Роскачество обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Специалисты Роскачества провели исследование 24 наиболее популярных торговых марок детского яблочного пюре и выявили в семи из них следы пестицидов, говорится в сообщении организации.
REGNUM 01:39
Футбол

Подкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним

Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
News.ru 04:27
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Константинов вновь стал спикером парламента Крыма

До воссоединения Крыма с РФ был депутатом трех созывов Верховной рады (совета) Автономной республики Крым, в том числе с 2010 по 2014 год являлся спикером парламента.
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Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Армия и оружие

СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу

В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.
RT на русском вчера в 12:48
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Общество

Европа готовится принудить Россию платить Украине

Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Политика

Владимир Мутовкин избран главой Пензы

Член президиума регполитсовета «Единой России» Владимир Мутовкин избран главой Пензы в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва в пятницу, 20 сентября.
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания

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При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек

В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
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Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену

В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 18 сентября в 06:28
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