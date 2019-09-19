Гаджеты

IT-WorldIT-WorldСтартовали продажи новых iPhone

20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Напомним, что предзаказ у нас начался 18-го сентября, то есть на шесть дней позднее, чем в США и Европе, включая дату старта у них (13 сентября).
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с чего всё началось

В России стартуют продажи iPhone 11

Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.
ТАССвчера в 18:54

Подробнее о событии

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В Москве начали продавать новый iPhone

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Forbesвчера в 09:45

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ТАСС 10:07
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Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки

В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.
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Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Экономика

ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России

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Ряд абонентов ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") могут испытывать трудности с получением sms-сообщений от некоторых банковских сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.
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Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

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Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

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Газета.Ru вчера в 04:42
Транспорт

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
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В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
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В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове

Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
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