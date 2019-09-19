Гаджеты
IT-WorldСтартовали продажи новых iPhone
20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Напомним, что предзаказ у нас начался 18-го сентября, то есть на шесть дней позднее, чем в США и Европе, включая дату старта у них (13 сентября).
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с чего всё началось
Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.ТАССвчера в 18:54
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