Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 мск.

с чего всё началось

20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Напомним, что предзаказ у нас начался 18-го сентября, то есть на шесть дней позднее, чем в США и Европе, включая дату старта у них (13 сентября).

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