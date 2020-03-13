Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится. Это официально подтвердили в пресс-службе "Ф1". У сотрудника команды McLaren был обнаружен коронавирус.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.

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