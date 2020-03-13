Коронавирус

Вести.RuВести.RuФормула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится. Это официально подтвердили в пресс-службе "Ф1". У сотрудника команды McLaren был обнаружен коронавирус.
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Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Вести.Ru20:30

Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

Газета.Ru19:16

Коронавирус скосил и «Ф-1»: первую гонку отменили. Работа боссов серии – полный провал, у команд будут дыры в бюджете

Sports.ru19:22

«Формула-1» подтвердила отмену «Гран-при Австралии»

Спорт-Экспресс19:42

Официально: руководство Формулы-1 отменило Гран-при Австралии из-за коронавируса

Чемпионат19:12

Формула-1 официально отложила старт нового сезона из-за коронавируса

Sport24.ru19:37

BBC: Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

Матч ТВ12:22
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