Стасишин: Льготная ипотека не ведет к возникновению «пузыря» на рынке
Программы льготной ипотеки не ведут к возникновению "пузыря" на рынке. Такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пленарном заседании XI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс".В источнике
С чего всё началось
Эксперты раскрыли, когда выгодно брать ипотеку
Государственная программа льготной ипотеки привела к существенному росту ипотечного кредитования в России и создала идеальные условия для приобретения жилья.
URA.Ru8 сентября в 11:55
Подробнее о событии
Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья
Парламентская газета05:25