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Российская газета
Российская газета

Стасишин: Льготная ипотека не ведет к возникновению «пузыря» на рынке

Программы льготной ипотеки не ведут к возникновению "пузыря" на рынке. Такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пленарном заседании XI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс".В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Эксперты раскрыли, когда выгодно брать ипотеку

Государственная программа льготной ипотеки привела к существенному росту ипотечного кредитования в России и создала идеальные условия для приобретения жилья.
URA.Ru8 сентября в 11:55
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Народные новости

Льготная ипотека привлекла более 200 млрд рублей в строительную отрасль

Народные новости10:30
Парламентская газета

Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья

Парламентская газета05:25
Российская газета

Стасишин: Льготная ипотека не ведет к возникновению «пузыря» на рынке

Российская газета09:00
Интерфакс

Минстрой РФ не видит оснований для появления «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфакс07:11
Строительная Газета

Ипотека с господдержкой привлекла в жилищное строительство 200 млрд рублей

Строительная Газета05:36
Lenta.ru

В России оценили угрозу возникновения ипотечного кризиса

Lenta.ru08:16
ТАСС

Льготная ипотека позволила привлечь 200 млрд рублей в строительство жилья

ТАСС04:51

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
РИА Новости06:15
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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LG Electronics выпустила LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок

LG Electronics выпустило на этой неделе на ключевые рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок, обеспечивающий новаторское качество изображения и долговечность, благодаря фирменной технологии отображения LG Black Coating, а также упрощённой установке блочно-сборочной конструкции.
АК&Мвчера в 05:28

МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
РБК06:07
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфакс03:58
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Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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