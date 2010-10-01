В России за последние сутки было зафиксировано 8926 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 81 регионе. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 18 мая достигло 290678. За время эпидемии от COVID-19 умерло 2722 человек, выздоровели 7009.

Статистика по коронавирусу на 18 мая: заболеваемость в России продолжает падать

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