Общество
Свободная ПрессаСтатистика по коронавирусу на 18 мая: заболеваемость в России продолжает падать
В России за последние сутки было зафиксировано 8926 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 81 регионе. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 18 мая достигло 290678. За время эпидемии от COVID-19 умерло 2722 человек, выздоровели 7009.
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В России впервые с 1 мая выявили менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки
Национальная служба новостей03:53
Статистика по коронавирусу на 18 мая: заболеваемость в России продолжает падать
Свободная Пресса03:37
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
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Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
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«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», - сообщил официальный представитель Кремля.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
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Здоровье
Обнаружена техническая ошибка: Минздрав о выплатах медикам Прикамья
Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
РБК Пермский край 01:50
Спорт
Южнокорейский клуб заменил фанатов на трибунах секс-куклами
Metaratings 04:12
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
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Названа величайшая песня в истории Евровидения
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Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
Общество
В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе.
RuNews24.ru 04:10
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 медработников
АиФ Дагестан 16 мая в 19:20
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Здоровье
40 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 17 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки еще у 40 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:44
Происшествия
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
Подросток избил мужчину в подъезде жилого дома в Стерлитамаке, после того как тот вылил ведро воды на шумящую группу мальчиков, в инциденте, который, предположительно, произошел в апреле, разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкортостану.
РИА Новости 01:36
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ 02:59
Армия и оружие
Рогозин представил коллективу РКК «Энергия» нового главу предприятия Озара
Назначение Озара 15 мая в пресс-службе Роскосмоса сообщили о назначении Озара и.о. гендиректора РКК "Энергия".
ТАСС 05:16
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Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Общество
СК начал проверки о невыплате доплат медикам более чем в 20 регионах
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Говорит Москва 04:40
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
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Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей всего 10 лет
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В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
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Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
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Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
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Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05