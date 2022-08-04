Live24Статистика по торговле с РФ уничтожила надежды властей Германии на эффект санкцийТорговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на введенные санкции и эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, пишет обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн.РЕН ТВПо словам автора, который ссылается на Süddeutsche Zeitung, санкции против России вводили, чтобы подать сигнал российским властям.РЕН ТВПо данным немецкого статистического ведомства, в июне Германия заплатила за российский газ 3,5 млрд евро.РЕН ТВ«Все получилось против нашего расчета. <...> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — считает автор статьи.ФАНЧитать далееСвернутьLive24Live24ФАНYakutsk.ruИзвестияРЕН ТВInfinicaЦарьградiReactorРамблерDiscover24Подробнее о событииDie Welt: статистика по торговле с Россией обрушила надежды на эффект санкцийИзвестиявчера в 14:57Die Welt признала, что санкции против России неэффективны, а торговля с Москвой продолжает растиРЕН ТВвчера в 14:38Welt: Германия признала провал санкций против РФТУТ НЬЮСвчера в 12:57Die Welt: в ФРГ осознали провал санкций против РоссииInfinicaвчера в 13:46Издание Die Welt констатировало провал санкций Германии против РоссииФАНвчера в 13:45В Германии признали провал антироссийских санкцийРамблервчера в 13:04Die Welt: Свежая статистика торговли России с Германией рушит надежды на эффект санкцийРоссийская газетавчера в 14:11Показать ещёОценить647Поделиться