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Статистика по торговле с РФ уничтожила надежды властей Германии на эффект санкций

Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на введенные санкции и эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, пишет обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн.
РЕН ТВ
По словам автора, который ссылается на Süddeutsche Zeitung, санкции против России вводили, чтобы подать сигнал российским властям.
РЕН ТВ
По данным немецкого статистического ведомства, в июне Германия заплатила за российский газ 3,5 млрд евро.
РЕН ТВ
«Все получилось против нашего расчета. <...> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — считает автор статьи.
ФАН

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