Политика
Neftegaz.ruСтатистика работы ГТС Украины за 1 квартал 2020 г. 5 млрд м3 оплаченного Газпромом воздуха
Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) анонсировал 2 апреля 2020 г. итоги работы за 1 квартал 2020 г. ОГТСУ был создан как независимый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины путем выделения (анбандлинга) из Нафтогаза.
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Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Армия и оружие
Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Общество
Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк
Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.
Общество
В Пермском крае выявили 9 новых случаев коронавируса
Девять новых случаев коронавируса выявили в Пермском крае. Результаты тестов подтвердили в столичных лабораториях.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Здоровье
COVID-19 на 9 апреля: общее число зараженных перевалило за 10 тысяч
Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Наука
Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок
Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Общество
В Хабаровске летние каникулы в школах объявят в апреле
Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
В Крыму прокомментировали ситуацию в закрытой больнице Армянска
Накануне власти приняли решение закрыть местную больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор, поскольку лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у пациента.
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек
В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Биатлон
СБР приостановил полномочия Голикова на время проверки
Союз биатлонистов России (СБР) приостановил полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на срок проведения ревизии деятельности СБР, сообщается на сайте организации.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22
Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Общество
Мэр Варшавы заподозрил власти Польши в занижении числа умерших
В Польше по состоянию на 9 апреля выявлено 5 205 случаев заражения коронавирусом.
Авто
GAC сертифицировала минивэн GN8 в России
В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) минивэна GAC GN8.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Четыре новых случая коронавируса выявили в Вологодской области
Ещё у четверых жителей Вологодской области подозревают коронавирус. Два случая — в Череповце и два — в Вологде.
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса
В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса Число заболевших в регионе достигло 66 человек.