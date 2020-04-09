Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) анонсировал 2 апреля 2020 г. итоги работы за 1 квартал 2020 г. ОГТСУ был создан как независимый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины путем выделения (анбандлинга) из Нафтогаза.

Статистика работы ГТС Украины за 1 квартал 2020 г. 5 млрд м3 оплаченного Газпромом воздуха

Финансы Курс доллара упал ниже 74 рублей В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Общество Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Здоровье В Крыму прокомментировали ситуацию в закрытой больнице Армянска Накануне власти приняли решение закрыть местную больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор, поскольку лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у пациента.

Общество В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Биатлон СБР приостановил полномочия Голикова на время проверки Союз биатлонистов России (СБР) приостановил полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на срок проведения ревизии деятельности СБР, сообщается на сайте организации.

Общество Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22 Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Экономика Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.