Коронавирус

Вести.RuВести.RuСтатистика смертей от коронавируса в мае будет больше, считает Собянин

Все цифры о смертельных случаях от коронавируса открытые, подчеркнул московский градоначальник. По его словам, невозможно подтасовать данные о смертности от коронавируса. Со всеми случаями разбираются и патологоанатомы и клиницисты.
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Мэр Москвы объяснил причину изменений в статистике COVID-19

РЕН ТВ13:09

Собянин: в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше

Комсомольская правда10:27

Мэр Москвы предупредил о возрастании смертности от COVID-19 в мае

REGNUM10:15

Статистика смертей от коронавируса в мае будет больше, считает Собянин

Вести.Ru10:04

Cобянин: в мае статистика по смертности от COVID-19 будет больше

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Собянин рассказал об увеличении смертности пациентов с COVID-19 в мае

Lenta.ru09:58

Смертность среди мужчин и женщин. Инфографика

Аргументы и Фактывчера в 17:02
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Общество

Коми перейдет на первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 13:15
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

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Общество

В Великобритании умер самый старый мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
Политика

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
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Общество

В Москве сохранят пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице пока сохраняются электронные пропуска, так как в случае ранней отмены данной системы эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.
Московский Комсомолец 11:16
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Космос

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Футбол

Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов

Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола.
Pravda.Ru 06:59
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Наука

В Германии разработали «живые» батарейки

HotGeo 26 мая в 04:43
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
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Макгрегор принял вызов на бой от 45-летнего Андерсона Силвы

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор принял вызов на бой против другого бывшего чемпиона UFC Андерсона Силвы.
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В GTA IV вернули ранее удаленные радиостанции

С последним обновлением в GTA IV вернулись некоторые удаленные ранее радиостанции.
CyberSport.ru 13:02
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Политика

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Здоровье

О своем лечении в московской больнице рассказала японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
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33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
Общество

В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

РИА Новости 09:50
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Общество

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.
Интерфакс 12:07
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Наука

Собак научили определять мочу коронавирусных больных

Вести.Ru 08:51
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Общество

Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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Актеры «Властелина колец» вновь соберутся вместе

Актер Доминик Монаган, исполнитель роли хоббита Мерри Пиппина, выложил в своем инстаграме скриншот трейлера, который подтверждает, что в шоу примут участие Энди Серкис (Голлум), Вигго Мортенсен (Арагорн), Миранда Отто (Эовин) и даже Питер Джексон, режиссер трилогии.
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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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