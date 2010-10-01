Общество

Neva.TodayNeva.TodayСтатистика смертности от коронавируса 9 июля включает апрельские случаи

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Цифра в статистике включает показатели как за апрель, так и за июль. Согласно новым данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге за сутки 8 июля зарегистрировано 36 случаев смерти от данного заболевания.
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Статистика смертности от коронавируса 9 июля включает апрельские случаи

Neva.Todayвчера в 05:14

Комздрав объяснил рост суточной смертности от коронавируса в Петербурге

Gazeta.SPb07 июля в 22:30
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
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