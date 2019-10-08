Футбол

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Бронзовая статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича открыта в его родном городе Мальме, сообщает aftonbladet.se. В торжественной церемонии приняли участие в том числе сам 38-летний форвард, генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шестранд и скульптор Петер Линде.
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