Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСтатую Бекхэма в Лос-Анджелесе защитили маской от коронавируса

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» опубликовала фотографию статуи экс-игрока клуба Дэвида Бекхэма, установленную около стадиона команды. На лицо бронзовой копии английского футболиста надели защитную маску в цветах «Гэлакси». «Отлично!» — говорится в описании снимка.
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Лос-Анджелес Гэлакси
Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. Пятикратный чемпион MLS. Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2000 года, один из лишь двух клубов MLS сумевших завоевать этот титул. «Гэлакси» являются одним из наиболее титулованных клубов в лиге.
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