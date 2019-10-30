Финансы

Невские НовостиНевские НовостиСтавка ФРС США ослабила американскую валюту

Валюта США подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединенных Штатов Америки. Представители комитета по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизили процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75 % годовых.
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Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

RT на русскомвчера в 09:36

Курс доллара и волатильность снижаются перед решением ФРС

Profinance.ru30 октября в 07:32

Доллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

ПРАЙМвчера в 05:27

США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

Life.ruвчера в 02:50

«Сургутнефтегаз» передал «Газпрому» пальму первенства по вытаскиванию индексов к новым вершинам

Finam.Ru30 октября в 10:30

Ставка ФРС США ослабила американскую валюту

Невские Новостивчера в 11:58

Доллар дешевеет к корзине основных валют после решения ФРС

Финмаркетвчера в 02:11
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Здоровье

В Курганской области проведут реформу здравоохранения

С учётом результатов проверки до 10 января следующего года разработают программу модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, и станет ясно, как будет выглядеть структура здравоохранения в Курганской области, сообщила Кокорина.
45.ru вчера в 06:31
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Культура

Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства.
Вести.Ru 30 октября в 08:14
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Происшествия

Хирург клиники в Москве, где изувечили пациентку, скрылся за границей

Хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, обвиняемый в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО скрылся от следствия за границей.
ТАСС вчера в 23:17
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Армия и оружие

Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости вчера в 21:47
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
Чемпионат вчера в 05:01
Общество

Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец вчера в 05:29
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Политика

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК вчера в 19:14
Армия и оружие

В Польше расширяется американское военное присутствие

В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Красная звезда 29 октября в 17:00
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 30 октября в 05:42
Общество

В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО

Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости вчера в 00:14
Здоровье

С пеной у рта: почему на Украину возвращаются смертоносные болезни

"Болезни рядышком стучатся" На Украине в 2019 году зафиксировано 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них — в октябре.
Известия вчера в 17:02
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 30 октября в 15:04
Общество

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb 30 октября в 17:46
Политика

Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут

В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM вчера в 13:01
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Политика

Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество

«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

RT на русском вчера в 09:24
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос 30 октября в 06:27
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