Финансы

RT на русскомRT на русскомПочему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
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Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

RT на русскомвчера в 09:36

Курс доллара и волатильность снижаются перед решением ФРС

Profinance.ru30 октября в 07:32

Доллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

ПРАЙМвчера в 05:27

США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

Life.ruвчера в 02:50

«Сургутнефтегаз» передал «Газпрому» пальму первенства по вытаскиванию индексов к новым вершинам

Finam.Ru30 октября в 10:30

Ставка ФРС США ослабила американскую валюту

Невские Новостивчера в 11:58

Доллар дешевеет к корзине основных валют после решения ФРС

Финмаркетвчера в 02:11
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В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
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Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию

Lenta.ru вчера в 21:49
Здоровье

Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
FreeNews-Volga вчера в 01:16
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Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

РИА Новости 29 октября в 20:41
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Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Технологии

На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

РИА Новости вчера в 20:41
Общество

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
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Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Общество

«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

BFM.ru вчера в 05:38
Общество

Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:08
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами

Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Экономика

Очередное повышение цены на газ на Украине

После введений в мае этого года нового механизма регулирования цены на газ, компания «Нафтогаз» может менять ее ежемесячно, что она с успехом и делает, повышая стоимость ежемесячно примерно на 5%. С 1 января 2020 года стоимость газа и для населения Украины станет рыночной по требованию международного валютного фонда.
Новостной фронт вчера в 23:44
Происшествия

В ДТП в Омской области погибли два человека

Два человека погибли и еще шестеро пострадали в четверг в автоаварии с выездом на встречную полосу в Омской области, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 02:14
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
RT на русском вчера в 23:25
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb 30 октября в 17:46
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
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Самые опасные для здоровья виды мяса назвали диетологи

Физиотерапевт и диетолог Марина Ваулина утверждает, что даже мясо «высших» сортов может быть вредным и опасным для организма, если оно продается в вакуумной упаковке.
Южный Федеральный 30 октября в 01:45
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
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Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности

iXBT.com вчера в 23:56
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Политика

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК вчера в 19:14
Единоборства

Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Газета.Ru вчера в 14:55
Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер

Чемпионат вчера в 11:58
Театры

Бурятский театр оперы и балета номинирован на «Золотую маску»

Байкал-Daily вчера в 22:22
Кино

Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

Дни24 30 октября в 06:24
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Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
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