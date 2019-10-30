Финансы
RT на русскомПочему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту
Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
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«Сургутнефтегаз» передал «Газпрому» пальму первенства по вытаскиванию индексов к новым вершинам
Finam.Ru30 октября в 10:30
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Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
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Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Технологии
На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи
Общество
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Экономика
Очередное повышение цены на газ на Украине
После введений в мае этого года нового механизма регулирования цены на газ, компания «Нафтогаз» может менять ее ежемесячно, что она с успехом и делает, повышая стоимость ежемесячно примерно на 5%. С 1 января 2020 года стоимость газа и для населения Украины станет рыночной по требованию международного валютного фонда.
Происшествия
В ДТП в Омской области погибли два человека
Два человека погибли и еще шестеро пострадали в четверг в автоаварии с выездом на встречную полосу в Омской области, сообщает УМВД по региону.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Здоровье
Самые опасные для здоровья виды мяса назвали диетологи
Физиотерапевт и диетолог Марина Ваулина утверждает, что даже мясо «высших» сортов может быть вредным и опасным для организма, если оно продается в вакуумной упаковке.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Гаджеты
Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности
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Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Фигурное катание
Загитова представила новый показательный номер
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Бурятский театр оперы и балета номинирован на «Золотую маску»
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Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
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Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.