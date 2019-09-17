Финансы
ВедомостиФРС США снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
News.ru вчера в 07:45
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Культура
Хидео «Гений» Кодзима представит в Москве новую игру
Хидео Кодзима представит свою новую игру Death Stranding, в создании которой принимали участие Норман Риду — звезда сериала «Ходячие мертвецы» и оскароносный режиссер Гильермо дель Торо.
REGNUM 08:06
Экономика
Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.
RT на русском 07:47
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве
Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Футбол
Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.
Lenta.ru 01:54
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Шоу-бизнес
Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте
Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте Актриса показала безупречную фигуру в маленьком черном платье.
Экспресс газета вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Общество
Oxxxymiron запустил трансляцию #сядьзатекст
Snob.ru 08:10
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
RT на русском 07:42
Общество
Прокуратура нашла нарушения при реконструкции проспекта Кирова
Обнаружены нарушения во время проводимой реконструкции проспекта Кирова.
Московский Комсомолец 08:04
Футбол
Фердинанд: «Боюсь, что Азар попал в „Реал“ не в то время»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара.
Sport24.ru 03:08
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
На Украине возбудили дело против крымских журналистов
Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые приехали на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Космос
Инертные дела: почему на очистку мусора нет денег
В Бауманке запатентовали способ очистки орбиты Земли от крупного космического мусора.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17 сентября в 17:07
Политика
Депутат Рады заявил о «формуле Зеленского» по Донбассу
Формула президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе не предусматривает изменений в конституцию относительно статуса территорий, неподконтрольных Киеву, заявил депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко.
Взгляд.ру 09:09
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Гаджеты
Huawei провела презентацию смартфона Huawei Mate 30 Pro
В ходе своей конференции, проходящей в Мюнхене, компания Huawei представила смартфон Huawei Mate 30 Pro.
ITZine.ru 09:20