Экономика

Журнал ЗарплатаЖурнал ЗарплатаСтавка НДФЛ снижается в 2,5 раза: для кого

Путин подписал новые правила по НДФЛ Президент подписал Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В тексте нового закона сказано, что изменятся сроки представления годовых отчетов по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
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Минфин предложил снизить до 13% ставку НДФЛ для нерезидентов

РИА Новости05:57

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Снижение ставки НДФЛ для нерезидентов РФ не пополнит бюджет страны, заявил эксперт

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Налог для сбежавших из РФ богачей снизят с 30 до 13%

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Минфин сравняет НДФЛ для иностранцев и россиян

Newstracker.ru06:07

Ставка НДФЛ для нерезидентов и резидентов России может уравняться с 2020 года

ТАСС12:00

Ставка НДФЛ снижается в 2,5 раза: для кого

Журнал Зарплата05:10
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Украина подписала «формулу Штайнмайера»

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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru вчера в 06:12
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
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Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
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«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

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Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
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Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности

Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
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Мэтт Ривз планирует трилогию о Бэтмене с Найтвингом и Бэтгерл

Которая положит начало новой вселенной О новом «Бэтмене» Мэтта Ривза известно пока не столь много.
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Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы

Компания Hyundai привезла в Россию кроссоверы Tucson и Santa Fe, которые получили новые моторы.
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Врачи назвали первые симптомы рака печени

Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
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Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
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Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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В РФ появится Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора»

С 1 октября в России стартуют продажи лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport, созданного по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
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В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа

Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
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Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

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