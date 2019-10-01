Экономика
Журнал ЗарплатаСтавка НДФЛ снижается в 2,5 раза: для кого
Путин подписал новые правила по НДФЛ Президент подписал Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В тексте нового закона сказано, что изменятся сроки представления годовых отчетов по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
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Снижение ставки НДФЛ для нерезидентов РФ не пополнит бюджет страны, заявил эксперт
Народные новости08:51
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Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев подписал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
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На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 13:25
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности
Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
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Мэтт Ривз планирует трилогию о Бэтмене с Найтвингом и Бэтгерл
Которая положит начало новой вселенной О новом «Бэтмене» Мэтта Ривза известно пока не столь много.
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ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Авто
Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы
Компания Hyundai привезла в Россию кроссоверы Tucson и Santa Fe, которые получили новые моторы.
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Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ 29 сентября в 21:40
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Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
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Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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В РФ появится Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора»
С 1 октября в России стартуют продажи лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport, созданного по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
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В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
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Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28