Экономика
Журнал ЗарплатаСтавка НДФЛ снижается в 2,5 раза: для кого
Путин подписал новые правила по НДФЛ Президент подписал Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В тексте нового закона сказано, что изменятся сроки представления годовых отчетов по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
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Снижение ставки НДФЛ для нерезидентов РФ не пополнит бюджет страны, заявил эксперт
Народные новости08:51
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В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
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Кино
Мэтт Ривз планирует трилогию о Бэтмене с Найтвингом и Бэтгерл
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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
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Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
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Нападение на финский колледж совершил студент
Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
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В России появился обновленный седан Kia Cerato
Дилеры корейского бренда KIA начали продажи в России седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.
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В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
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Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Украина создала в ПАСЕ группу для противодействия России
Украина подписала совместное соглашение с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы «Балтик Плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра
В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК.
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Новый вид техники начал поступать на вооружение в Минобороны России. Армия РФ стала приобретать модернизированные танки Т-90М.
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