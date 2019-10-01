Экономика

Журнал ЗарплатаЖурнал ЗарплатаСтавка НДФЛ снижается в 2,5 раза: для кого

Путин подписал новые правила по НДФЛ Президент подписал Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В тексте нового закона сказано, что изменятся сроки представления годовых отчетов по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
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В Минфине рассказали когда уравняют НДФЛ для нерезидентов и резидентов

Газета.Ru11:51

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ТАСС12:00

Ставка НДФЛ снижается в 2,5 раза: для кого

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Снижение ставки НДФЛ для нерезидентов РФ не пополнит бюджет страны, заявил эксперт

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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
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