Футбол
ODDS.ruСтавка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»
Ставка и прогноз "Ливерпуль" должен брать три очка, но "Ньюкасл" точно не сдастся и вряд ли даст себя обыграть крупно, а при удачном раскладе и вовсе может попробовать зацепиться за очки – команда достойно выступила в гостях с "Арсеналом", и полуфиналиста Лиги чемпионов и вовсе удалось обыграть.
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Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 12 сентября в 01:18
Футбол
«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ
РИА Новости 11:28
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт вчера в 05:07
Футбол
Сочи — Локомотив 0:1 (Перерыв)
В Сочи проходит очередной матч девятого тура чемпионата России. Местный клуб принимает "Локомотив".
Bobsoccer 12:24
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до девяти
В ДТП под Ярославлем погибли девять человек и около тридцати пострадали.
Российская газета 04:56
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Хоккей
НХЛ на три матча дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, на три матча за "неподобающее поведение", сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 10:36
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Политика
Украинцы в 1991 году хотели союза с Россией, — Кравчук
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признался, что в 1991 году жители страны на референдуме голосовали не за «незалежность», а за союз с Россией, и надеялись сохранить тесные связи с ближайшими соседями.
Rusvesna.su 02:02
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Авто
Обновленный Hyundai Solaris начнет реализовываться в октябре
Концерн Hyundai озвучил дату появления на авторынке модернизированной вариации седана Solaris/Verna.
Pnzdrive вчера в 23:29
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол
Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:06
Политика
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru 02:00
Транспорт
В Петербурге начал работать новый трамвай №60
С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
Gazeta.SPb 11:28
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17