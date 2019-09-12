Футбол

ODDS.ruODDS.ruСтавка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

1 фото
Ставка и прогноз "Ливерпуль" должен брать три очка, но "Ньюкасл" точно не сдастся и вряд ли даст себя обыграть крупно, а при удачном раскладе и вовсе может попробовать зацепиться за очки – команда достойно выступила в гостях с "Арсеналом", и полуфиналиста Лиги чемпионов и вовсе удалось обыграть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ливерпуль

Ставка TV12 сентября в 04:59

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: пятый тур, стартуем!

Все про Спорт ру12 сентября в 08:55

Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

ODDS.ruвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
Здоровье

Врач назвала первый признак болезни легких

Волгоградская правда 12 сентября в 01:18
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РБК вчера в 09:36
Футбол

«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ

РИА Новости 11:28
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт вчера в 05:07
Футбол

Сочи — Локомотив 0:1 (Перерыв)

В Сочи проходит очередной матч девятого тура чемпионата России. Местный клуб принимает "Локомотив".
Bobsoccer 12:24
Экономика

Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Происшествия

Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до девяти

В ДТП под Ярославлем погибли девять человек и около тридцати пострадали.
Российская газета 04:56
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Армия и оружие

ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей-разведчиков

Газета.Ru 05:03
Хоккей

НХЛ на три матча дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, на три матча за "неподобающее поведение", сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 10:36
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Политика

Украинцы в 1991 году хотели союза с Россией, — Кравчук

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признался, что в 1991 году жители страны на референдуме голосовали не за «незалежность», а за союз с Россией, и надеялись сохранить тесные связи с ближайшими соседями.
Rusvesna.su 02:02
Политика

Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Авто

Обновленный Hyundai Solaris начнет реализовываться в октябре

Концерн Hyundai озвучил дату появления на авторынке модернизированной вариации седана Solaris/Verna.
Pnzdrive вчера в 23:29
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол

Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:06
Политика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Политика

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины

Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес

Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике

StarHit.ru 02:00
Транспорт

В Петербурге начал работать новый трамвай №60

С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
Gazeta.SPb 11:28
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное