Ставка и прогноз "Ливерпуль" должен брать три очка, но "Ньюкасл" точно не сдастся и вряд ли даст себя обыграть крупно, а при удачном раскладе и вовсе может попробовать зацепиться за очки – команда достойно выступила в гостях с "Арсеналом", и полуфиналиста Лиги чемпионов и вовсе удалось обыграть.

Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

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