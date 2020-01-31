Уже в первом полугодии 2020 года ставка по ипотеке в России достигнет 8,7%.

Ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии 2020 года

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