Экономика

9111.ru9111.ruСтавка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии 2020 года

Уже в первом полугодии 2020 года ставка по ипотеке в России достигнет 8,7%.
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Ипотечные ставки в России достигли рекордного минимума

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Ипотека достигла дна

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Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Российская газета31 января в 00:38
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«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
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Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио

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Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах.
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По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе – 61,7 руб).
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Компания TCL, выпускающая мобильные телефоны под брендом BlackBerry, сообщила в Twitter, что с 31 августа прекратит продажу телефонов этой торговой марки.
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
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Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
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«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

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Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
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В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
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