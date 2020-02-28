Экономика
Российская газетаСтавка по ипотеке обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в январе нынешнего года снизилась до 8,84%.
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Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2020 года снизилась до 8,84% (9% в декабре 2019 года), сообщает пресс-служба Банка России.Коммерсантъ28 февраля в 14:09
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Ставка по ипотеке в январе обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%
Коммерсантъ28 февраля в 14:09
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:27, Ашберн
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