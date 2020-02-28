Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСтавка по ипотеке обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в январе нынешнего года снизилась до 8,84%.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2020 года снизилась до 8,84% (9% в декабре 2019 года), сообщает пресс-служба
 Банка России.
Коммерсантъ28 февраля в 14:09

Подробнее о событии

Эхономика: Как облигации влияют на ипотеку?

Эхо Москвывчера в 10:08

К 1 апреля должны появится механизмы снижения ставки по ипотеке в России

Banknn.ru28 февраля в 01:40

Средняя ставка по ипотеке в январе снизилась до 8,84% годовых - ЦБ РФ

Интерфакс28 февраля в 10:11

Ипотека подешевела до 8,84% годовых

Ведомости28 февраля в 10:11

Средняя ставка по ипотеке в России в январе опустилась ниже 9%

ТАСС28 февраля в 10:10

Ставка по ипотеке в январе обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%

Коммерсантъ28 февраля в 14:09

Заёмщикам стало проще оценивать расходы по ипотечным кредитам

Известия Мордовии28 февраля в 00:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:55, Ашберн
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 02:01
Происшествия

В Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

Газета.Ru 08:17
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

Российская газета вчера в 06:47
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

РИА Новости 10:27
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Общество

На Масленицу в Никола-Ленивце сожгли 20-метровый мост

Мост высотой около 20 м сожгли на Масленицу в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
Аргументы и Факты - Калуга 04:53
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Общество

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
РБК 13:23
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Общество

Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии

Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое инфицированных находятся в пражской больнице, ещё один – в больнице города Усти-над-Лабем.
Радио Маяк 11:36
Политика

Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Красная весна 14:41
Футбол

Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)

РИА Новости 14:06
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери

Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
Пятый канал 00:17
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное