Экономика
Бизнес и территорияСтавка по ипотеке в России достигла исторического минимума
Было выдано 145 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 345,1 млрд рублей. Отметим, что весной 2019 года средневзвешенный размер ипотечной ставки составлял 10,56% годовых. Эксперты говорят о том, что уровень ипотечных ставок в 2020 году уменьшится, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки.
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ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфакс31 января в 03:08
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