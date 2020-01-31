Экономика

Бизнес и территорияБизнес и территорияСтавка по ипотеке в России достигла исторического минимума

Было выдано 145 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 345,1 млрд рублей. Отметим, что весной 2019 года средневзвешенный размер ипотечной ставки составлял 10,56% годовых. Эксперты говорят о том, что уровень ипотечных ставок в 2020 году уменьшится, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки.
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Ипотечные ставки в России достигли рекордного минимума

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
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