Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России. В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

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