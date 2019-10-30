Экономика
ТАСССредняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России. В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в ноябре
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Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
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Происшествия
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В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
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Политика
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Несколькими часами ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который фактически является лидером партии ЛДПР в регионе, записал видеообращение, в котором назвал произошедшее провокацией и предложил Приятнову добровольно отказаться от должности.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Экономика
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Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
Политика
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Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.
Экономика
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
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Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
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Происшествия
Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу
Двухлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался защитить мать.
Космос
Рогозин назвал сроки начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»
Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Политика
Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
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Путин рассказал анекдот про бабушку
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Наука
Ученые рассказали о тревожном признаке скорой смерти
Американские и канадские ученые пришли к выводу, что пожилые люди со случайными изменениями в ежедневной двигательной активности больше подвержены риску травм, инвалидности и смерти.