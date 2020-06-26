с чего всё началось

В первой декаде июня максимальная средняя ставка составляла 5,01%, а во второй декаде снизилась до 4,99%. Данные собирали по крупнейшим банкам, где сосредоточено большинство рублевых депозитов.

Ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась

Происшествия В Ленинградской области горит лес на площади 30 га По предварительным данным горит лес на площади 30 гектаров. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Политика В США будут собирать деньги за твиты Трампа, чтобы помешать ему победить на выборах Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию Соединенных Штатов, основали политический комитет действий "Победить твитом" для сбора денег на кампанию против переизбрания Дональда Трампа главой государства.

Футбол Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы» Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями. 3

Армия и оружие США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО США оказались огорчены окончательным решением властей Японии отказаться от размещения на территории страны американских систем ПРО.

Политика Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло» «Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко. 7

Происшествия Второй строительный кран упал из-за ветра в Набережных Челнах Второй башенный кран упал из-за ветра с дождем в Набережных Челнах, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление МЧС по Татарстану.

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 209

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 359

Политика Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили. 127

Общество Гастроэнтеролог развеял мифы о чае Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае. Об этом сообщают "Аргументы и факты". 2

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 2,3K