Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСтавка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась

В первой декаде июня максимальная средняя ставка составляла 5,01%, а во второй декаде снизилась до 4,99%. Данные собирали по крупнейшим банкам, где сосредоточено большинство рублевых депозитов.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру рублевых средств населения по итогам второй декады июня снизилась до 4,99%, сообщил
 Банк России.
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