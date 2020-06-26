с чего всё началось

В первой декаде июня максимальная средняя ставка составляла 5,01%, а во второй декаде снизилась до 4,99%. Данные собирали по крупнейшим банкам, где сосредоточено большинство рублевых депозитов.

Здоровье Женщина не могла забеременеть и оказалась мужчиной В Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Из-за начавшихся болей в животе ей пришлось обратиться к врачам.

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 2

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 57

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 1,7K

Происшествия В США три человека умерли после употребления антисептика В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук. 13

Общество Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС. 115

Политика Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в России отступает Эпидемия коронавируса в России отступает, а значит объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились во время распространения инфекции, становится меньше, отметил президент страны Владимир Путин. 480

Экономика На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем. 64

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,2K

Экономика Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни "Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам. 3

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. 118