Финансы
Аргументы и ФактыСтавка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась
В первой декаде июня максимальная средняя ставка составляла 5,01%, а во второй декаде снизилась до 4,99%. Данные собирали по крупнейшим банкам, где сосредоточено большинство рублевых депозитов.
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Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру рублевых средств населения по итогам второй декады июня снизилась до 4,99%, сообщил Банк России.Forbesвчера в 05:03
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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам впервые оказалась ниже 5%
Банки.рувчера в 03:56
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