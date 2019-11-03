Финансы
Вечерние ЧелныСтавка по рублевым вкладам в крупнейших банках не превышает 6,36%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в конце октября в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до 6,36% годовых, пишет «Коммерсант». В начале и середине октября ставка составляла 6,48% годовых.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщается на сайте Банка России.Коммерсантъ08:07
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