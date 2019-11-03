с чего всё началось

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в конце октября в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до 6,36% годовых, пишет «Коммерсант». В начале и середине октября ставка составляла 6,48% годовых.

Ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках не превышает 6,36%

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Шоу-бизнес В театре рассказали о состоянии Василия Ланового Вахтангова «Последние луны» о пожилых людях, нуждающихся во внимании, где одну из ролей играет 85-летний Василий Лановой, 3 ноября пришлось отменить.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Авто Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Авто Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности В компании указали, что под отзыв попадают модели i30, Palisade и Sonata Hybrid, имеющие серьезные неисправности в работе подушек безопасности.

Космос «Кьюриосити» прислал новое селфи с Марса Марсоход «Кьюриосити» прислал новое селфи с Марса, созданное из снимков, сделанных камерой, установленной на его роботизированной руке.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Экономика Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет "Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".

Технологии Yadro купила российский стартап по производству микропроцессоров Yadro, являющаяся отечественным разработчиком СХД и входящая в «ИКС Холдинг», приобрела 51% в компании Syntacore, занимающейся разработкой микропроцессорных ядер.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Технологии Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.

Шоу-бизнес Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения 5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.

Происшествия Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.

Культура Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений» Президент РФ Владимир Путин передал приветственное послание гостям и участникам выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Таланта Онурова, которого следствие подозревает в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Армия и оружие США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.