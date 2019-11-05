с чего всё началось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.

Происшествия В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек Группа мормонов подверглась нападению в Мексике, погибли по меньшей мере девять человек, включая шестерых детей, еще восемь человек были похищены, сообщает газета Heraldo de Mexico.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Музыка Участник «Евровидения» не прошел пробы в шоу «Голос» Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.

Авто Honda назвала цены на новый CR-V Новый японский паркетник Honda CR-V 2020 модельного года прибавил в цене 38 000 рублей по сравнению с машиной текущего года.

Армия и оружие Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С» После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Кино Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров» Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.

Наука Ученые нашли метод лечения сразу всех возрастных заболеваний Эффективно бороться с возрастом можно будет методом генной терапии, который разработали ученые из США.

Политика В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе Командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко подтвердил, что разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Петровского начнется 8 ноября при условии семидневного соблюдения режима тишины.

Происшествия Российская туристка пыталась вывезти в Китай 8 золотых слитков Золото женщина примотала к ступням скотчем Россиянка пыталась незаконно вывезти c территории России в Китай золотые слитки.

Общество В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

Наука Содержание жира у человека определили с помощью термографии Исследователи из России и Франции создали цифровую модель распределения жира в организме человека, используя метод инфракрасной (ИК) термографии.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Авто Kia раскрыла внешность нового купе-кроссовера Kia Futuron Kia раскрыла дизайн нового кроссовера Kia Futuron, который имеет купербразный кузов и большие колесные диски.

Политика В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.

Армия и оружие Зеленский решил создать военную полицию Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Происшествия В Москве после визита к стоматологу умер подросток Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.

Общество Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.