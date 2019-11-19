с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года (начиная с этого года ведется статистика), отметил Forbes.

Политика Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей При внесении изменений в порядок медосмотра водителей учли не все, но за данной инициативой стоит абсолютно благая цель — борьба с гибелью людей на дорогах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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Общество В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.

Происшествия Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector.

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Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.