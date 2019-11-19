Финансы
КоммерсантъСтавка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ. Это минимальное значение с 2009 года (начиная с этого года ведется статистика), отметил Forbes.
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Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет
Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
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Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина
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Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
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Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
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Путин призвал улучшить экономический рост в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.
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Google заплатит 1,5 млн долларов за взлом собственных смартфонов
Сообщается, что за все время существования программы поощрения за выявление уязвимостей компания выплатила более 4 млн долларов.
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Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
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Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
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Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.