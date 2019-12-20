Финансы
ВедомостиСтавка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики ЦБ: в ноябре средняя ставка по рублевой ипотеке опустилась до исторического минимума — 9,2%
Банки.ру19 декабря в 10:15
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США
После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Политика
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
Долг в 3 миллиарда долларов возник после решения Стокгольмского арбитража, который рассматривал взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза».
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Технологии
Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Здоровье
Врач-иммунолог назвал опасные «дозы» мандаринов
Доктор медицинских наук и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус посоветовал россиянам не увлекаться мандаринами на новогодних праздниках, поскольку они способны привести к так называемой псевдоаллергической реакции.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Авто
На авторынке России стартовали новогодние распродажи
Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Хоккей
Малкин едва не подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом
Футбол
Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули
Испанские болельщики остались недовольны оправданиями украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, ранее обвиненного в нацизме.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Политика
Россию с газом обманули дважды — мнение
Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Футбол
Анчелотти стал главным тренером «Эвертона»
Происшествия
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Кино
Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену
Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с Буйницким
Происшествия
Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Общество
Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России
Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».
Общество
Памятник Сталину открыли в Волгограде
20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.
Хоккей
«Трактор» — «Нефтехимик». Прямая трансляция
Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 14:50 мск.
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.