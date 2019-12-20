Финансы

ВедомостиВедомостиСтавка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

2 фото
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Аналитики ЦБ: в ноябре средняя ставка по рублевой ипотеке опустилась до исторического минимума — 9,2%

Банки.ру19 декабря в 10:15

Ставка больше, чем жесть

Коммерсантъвчера в 17:30

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

Ведомости03:28

Ставка выданной ипотеки в РФ рухнула до исторического минимума

БИЗНЕС Online04:31

Средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума

Саминвесторвчера в 02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
РБК вчера в 19:21
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Политика

«Газпром» согласился вернуть долг Украине

Долг в 3 миллиарда долларов возник после решения Стокгольмского арбитража, который рассматривал взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза».
Sibnet Новости вчера в 09:10
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета 19 декабря в 03:47
Технологии

Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Дождь вчера в 15:26
Здоровье

Врач-иммунолог назвал опасные «дозы» мандаринов

Доктор медицинских наук и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус посоветовал россиянам не увлекаться мандаринами на новогодних праздниках, поскольку они способны привести к так называемой псевдоаллергической реакции.
Невские Новости 01:58
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 19 декабря в 13:09
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Известия 04:15
Авто

На авторынке России стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Автоновости дня 04:06
Хоккей

Малкин едва не подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом

Чемпионат 00:10
Футбол

Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули

Испанские болельщики остались недовольны оправданиями украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, ранее обвиненного в нацизме.
Газета.Ru 05:33
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Политика

Россию с газом обманули дважды — мнение

Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
Rusvesna.su 05:17
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Футбол

Анчелотти стал главным тренером «Эвертона»

Sport24.ru 06:26
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
Кино

Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Слово и Дело 06:17
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

Спорт-Экспресс 04:32
Происшествия

Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
ТАСС 05:01
Общество

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Интерфакс 19 декабря в 07:13
Политика

Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»

Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Аргументы и Факты 19 декабря в 21:06
Общество

Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России

Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».
Известия 06:13
Общество

Памятник Сталину открыли в Волгограде

20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.
КП - Волгоград вчера в 03:28
Хоккей

«Трактор» — «Нефтехимик». Прямая трансляция

Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 14:50 мск.
Sport24.ru 02:16
Экономика

Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
Lenta.ru 19 декабря в 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное