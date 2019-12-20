Финансы

ВедомостиВедомостиСтавка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

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По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
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В опубликованном накануне ЦБ бюллетене «О чем говорят тренды» (.pdf
) указано, что в ноябре средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам опустилась до исторического минимума — 9,2% годовых.
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Аналитики ЦБ: в ноябре средняя ставка по рублевой ипотеке опустилась до исторического минимума — 9,2%

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