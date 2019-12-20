с чего всё началось

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

Энергетика Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика В ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».

Политика Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе «Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Наука Грипп снижает вероятность заболеть простудой Ученые выяснили, что вирусы гриппа и простуды мешают друг другу заражать организм.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.

Происшествия Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.