Финансы
ВедомостиСтавка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
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В опубликованном накануне ЦБ бюллетене «О чем говорят тренды» (.pdf) указано, что в ноябре средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам опустилась до исторического минимума — 9,2% годовых.Коммерсантъвчера в 17:30
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Аналитики ЦБ: в ноябре средняя ставка по рублевой ипотеке опустилась до исторического минимума — 9,2%
Банки.ру19 декабря в 10:15
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