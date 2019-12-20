Финансы
ВедомостиСтавка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Шоу-бизнес
«Очередной эксперимент»: Юлия Барановская стала платиновой блондинкой
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Экономика
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Армия и оружие
Сирия новости 21 декабря 22.30: сирийская армия освободила три поселка на востоке Идлиба, ВКС РФ работают в Латакии
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Политика
Джонсон надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией.
Авто
Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства
Политика
Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском Союзе.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
Общество
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Футбол
«Реал» отказался от трансфера Погба в январе из-за прогресса Вальверде
По-видимому, отказ от трансфера Погба связан с прогрессом полузащитника «Реала» Феде Вальверде в последних матчах.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Политика
Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Экономика
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Хоккей
Овечкин возглавит команду Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Наука
Влияние сахара на мозг
Специалисты рассказали о влиянии сахара на мозг человека.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.