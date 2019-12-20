Финансы

ВедомостиВедомостиСтавка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
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Средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума

Саминвесторвчера в 02:05

Аналитик: Россиянам нужна ипотека, но пока она слишком дорога

Росбалтвчера в 06:50

Ставка больше, чем жесть

Коммерсантъвчера в 17:30

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

Ведомости03:28

Ставка выданной ипотеки в РФ рухнула до исторического минимума

БИЗНЕС Online04:31
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Политика

Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт

Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
iReactor 03:30
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний

Евросоюз выступает против санкций США, которые направлены на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американское меры против «Северного потока — 2».
RT на русском 05:07
Кино

В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»

Фильм Про вчера в 05:31
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru вчера в 02:33
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 19 декабря в 09:22
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ 19 декабря в 05:41
Общество

Жители Уралмаша вышли на митинг из-за проекта нового генплана

It`s My City 04:48
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

Первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от телеканала Netflix вышел на экраны и сразу же получил смешанные оценки от критиков.
ФАН вчера в 05:01
Политика

Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 23:36
Музыка

Зрители раскритиковали выступление подопечной Шнурова на шоу «Голос»

VSE42.RU 00:31
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Общество

Pioneering Spirit остановился: до конца «Северного потока-2» остается 47 км

Крупнейшему в мире трубоукладчику оставалось уложить 47 километров, второму — около 70.
Евразия Daily 04:34
Наука

Доказана польза кофе в борьбе с ожирением

Американские и испанские ученые доказали пользу кофе в борьбе с ожирением — содержащийся в напитке кофеин способен компенсировать отрицательное влияние неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.
Lenta.ru 03:22
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по потреблению алкоголя в Новый год

Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий.
News.ru 00:42
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Футбол

Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу

Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
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Хоккей

«Торпедо» разгромило «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив семь шайб

Нижегородское "Торпедо" разгромило на выезде китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 04:47
Биатлон

Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Спорт-Экспресс вчера в 09:33
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Общество

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Российская компания «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий по действующим контрактам для восстановления баланса сторон.
Известия 05:07
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Газета.Ru 04:11
Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета вчера в 07:14
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Общество

Первая в мире плавучая АЭС подала электроэнергию в сеть Чукотки

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа.
SakhaNews 19 декабря в 03:53
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
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