Энергетика

ГородовойГородовойСтавки фрахта нефтяных танкеров достигли максимума

Ставка фрахта танкеров для перевозки нефти выросла в среднем в семь раз и достигла исторического максимума. Об этом сообщает интернет-ресурс «Лента.ру» со ссылкой на расчеты американского агентства Bloomberg.
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с чего всё началось
Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «непомерно высоких» и «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии, пишет
 Bloomberg.
РБК01:49

Подробнее о событии

Фрахт нефтяных танкеров астрономически подорожал

РЕН ТВ02:51

СМИ сообщили об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

News.ru05:01

Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума из-за ситуации на нефтяном рынке

Газета.Ru04:56

Агентство Bloomberg узнало об «астрономическом» повышении цен на перевозку нефти

БИЗНЕС Online03:55

Bloomberg: фрахт нефтяных супертанкеров «астрономически» подорожал

Московский Комсомолец06:53

Прибыль супертанкеров взлетела за последнюю неделю

Красная весна03:24

Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

РБК01:49
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Комментарии

Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Общество

В России начали испытания вакцины от коронавируса

Исследователи из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о старте испытаний вакцины против COVID-19.
Live24 10:39
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Lenta.ru 08:09
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Политика

Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
РИА Новости 13:47
Религия

Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры

Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
РИА Новости 11:28
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Политика

МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа

Россиянам рекомендуется вернуться в Россию из заграничных поездок, сообщили в МИД РФ.
iReactor 12:49
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 13:56
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
ТАСС 14:43
Общество

Пандемия коронавируса может продлиться два года

Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
UfaTime.ru 10:48
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

В Пензе подтверждён первый случай заражения коронавирусом

«Официально диагноз «коронавирус» у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтверждён», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:53
Общество

В Оренбургской области будет введён режим повышенной готовности

17 марта губернатор Денис Паслер подписал указ, по которому с 18 марта в области начнёт действовать особый режим.
Беловка.рус 11:15
Общество

В Италии количество жертв коронавируса за сутки выросло на 345

В Италии за сутки на 345 увеличилось количество жертв коронавируса, составив 2503 человека.
РЕН ТВ 14:07
Политика

Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 14:16
Авто

Названо подходящее время для продажи подержанного автомобиля

Тарантас Ньюс вчера в 00:34
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Авто

В России начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision

Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
Автоновости дня 02:10
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Здоровье

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста 13:49
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Из-за коронавируса Universal Pictures перенесла все премьеры в онлайн

Причиной необычного решения со стороны Universal Pictures стала пандемия коронавируса и убытки, которые компания несёт из-за массового закрытия кинотеатров.
REGNUM 06:02
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
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